Milers de persones reivindiquen l'esport femení català en un acte a Tarragona

Uness'han aplegat aquest dissabte al Pavelló d'Esports Catalunya de Tarragona per reivindicar l'esport femení català. L'acte, organitzat per la Generalitat, ha reunit en un únic espai i per primera vegada el teixit que forma l'esport femení a Catalunya."Es tracta d'un dia absolutament emocionant i fantàstic pel conjunt del país i per l'esport femení", ha reivindicat la consellera de la Presidència,, "La vostra lluita, és la lluita del Govern i del país", ha continuat Vilagrà. De fet, una mostra del creixement de l'esport femení català és l'augment de les llicències esportives femenines: en la darrera dècadadel total. L'acte ha estat un reconeixement a les dones que estan vinculades a l'esport, des d'esportistes i entrenadores, segurament la cara més visible de la pràctica esportiva, a àrbitres, directives o periodistes, entre altres.

"Si algú es pregunta 'on són les dones al món de l'esport?', avui veurà que som moltes i som aquí, en totes les disciplines i categories i ens mereixem visibilitat i reconeixement", ha afirmat la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge. "Però també ens mereixem que s'elimini d'una vegada per totes la bretxa salarial, que s'assoleixi la paritat en els espais de presa de decisions, i que s'erradiquin les violències sexuals en l'àmbit esportiu", ha apuntat Verge.

"Expressions com corres o xutes la pilota com una nena no han de ser mai més insults, perquè són motiu d'orgull", ha asseverat la consellera d'Igualtat i Feminismes. "Si la igualtat avança en el món de l'esport, avança la transformació feminista a tota la societat. I ho farà perquè el partit i el terreny de joc també són nostres", ha conclòs Verge. "Entre totes no tenim aturador. Formeu part d'aquesta fotografia única que avui hem aconseguit, d'aquest gran moment. Gràcies de tot cor per sumar-vos a aquest projecte. Visibilitzem l'esport femení i generem referents", ha afegit la secretària general de l'Esport i de l'Activitat Física, Anna Caula.

