​Ja pots ser invisible a WhatsApp: com evitar que et vegin «en línia»?

Com tenir la versió beta de Whatsapp?

Estar connectat a Whatsapp, però no ser vist. Aquesta és una de les últimes funcionalitats que ha llançat l'aplicació de missatgeria instantània. A partir d'ara, els usuaris podran utilitzar-la i. De fet, aquesta opció ja és una realitat, tot i quePer activar l'opció i aconseguir ser invisible a Whatsapp, primer de tot,. De moment, només aquells que la tinguin podran activar aquesta novetat.Els afortunats, entrar a l'apartat "compte", accedir a "Privacitat", seguidament clicar sobre "Hora d'última vegada" i a "qui pot veure quan estic en línia" seleccionarAmb aquests passos,i poder navegar per Whatsapp sense que es vegi que estàs utilitzant l'aplicació. Amb aquesta funció, s'habilita que els usuaris puguin estar actius sense necessitat que ho pugui veure qualsevol.La versió beta és una versió de prova que l'aplicació llença per tastar les novetats que aviat sortiran al mercat. En aquest cas, l'opció d'amargar l'"en línia" és una de les novetats que ja està activada, però en fase de prova.Fins fa poc, la versió beta es podia descarregar des de la pàgina web de Whatsapp , però la companyia ha restringit, finalment, les descarregues i no ofereix més versions betes, ja queTot i això, aquells que no tingueu la versió beta, no us preocupeu. S'espera que les novetats que Whatsapp està provanta les aplicacions de sèrie de la marca.

