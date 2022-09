Ancelotti afirma que a Espanya «no hi ha racisme»

Sonades declaracions de l'entrenador del Reial Madrid,. L'italià ha assegurat en roda de premsa que "no veu" racisme a l'estat espanyol, encara que un dels seus jugadors,hagi estat víctima durant diversos dies d'insults i expressions racistes. Ancelotti ha assegurat que al vestidor blanc "només es parla de futbol" i es pensa en el derbi d'aquest diumenge davant de l'Atlètic de Madrid, on arriben "amb una bona dinàmica i motivats".

"A Espanya no veig aquesta forma de racisme. Em quedo amb el comunicat del club i el de Vinícius. A partir d'aquí parlem de futbol. "El jugador està bé i amb ganes d'intentar ajudar l'equip", va declarar en roda de premsa.Estem enfocats en el partit, no parlem d'aquests temes al vestidor, es parla de futbol", ha continuat. A més, el tècnic italià va insistir que "una cosa és el racisme i una altra el que passa al futbol"."Quan es parla de provocació, el racisme és molt més important. Ell ha contestat molt bé al seu comunicat", ha reblat l'entrenador del Reial Madrid, tot i que ha reconegut que no li ha donat cap consell. "No soc el seu pare i no soc el seu germà, només soc el seu entrenador", ha afirmat Ancelotti.