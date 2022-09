​Un estudi demostra que els infants no es creuen tot el que diuen els adults

Imatge d'arxiu. Foto: UManresa

Quan som petits aprenem a través de l'observació, el joc, l'experimentació o allò que ens diuen els nostres pares. Ens guiem i descobrim coses de la vida a través de les recomanacions i afirmacions dels adults: "l'aigua del mar és salada o si toques el foc et cremaràs". Però els infants s'ho creuen tot o contrasten la informació que els hi donem els adults?Algunes investigacions han conclòs quei d'investigació sobre les afirmacions (sorprenents o no) que els hi poden dir els pares. Per exemple, se sap que els nens de sis anys busquen més informació que els de quatre o cinc.Tot i això, ara un nou estudi publicat aper investigadors de Toronto i la, ha seguit en aquesta línia i demostra que lper a la recerca d'informació pot arribar a canviar segons l'edat.L'estudi es va centrar en casos pràctics.de l'àrea metropolitana de Toronto. A cada nen se li oferien tres objectes: una pedra, un tros d'esponja i un sac de sorra. Després se li feien diverses preguntes com: "Creus que aquesta roca és dura o tova?". Tots van afirmar, per exemple, que era dura. Però l'experiment no s'acaba aquí: al cap d'una estona, es feien dos grups d'infants idient-los-hi: "En realitat, aquesta pedra és tova, no dura",el que havien dit abans: "Així és, la pedra és dura".Després d'aquestes afirmacions,si pensaven que la pedra continuava sent dura o tova. Gairebé tots els nens que van escoltar afirmacions que s'alineaven amb les seves creences, continuaven pensant el que havien dit abans: que la pedra era dura. Però,Per acabar, l'investigador sortia de la sala i es gravava el comportament dels infants. La majoria (se'ls hagués contradit o no i independentment de la seva edat)tocant la pedra i explorant-la d'alguna manera. Així, els autors de l'estudi han pogut plantejar hipòtesi sobre les diferències de l'edat en relació a l'exploració d'afirmacions sorprenents que els infants reben dels adults. Fins al punt que creuen que també podria ser que,. Els infants més petits exploren perquè creuen en allò que se'ls hi ha dit, en canvi, els més grans contrasten les idees perquè són escèptics amb la informació que han rebut."Encara hi ha moltes coses que no sabem", afirma Samuel Ronfard, professor adjunt de la Universitat de Toronto. "Per`ò el que est`à clar es que els infants no es creuen tot el que se'ls hi diu i, si són escèptics, busquen informació addicional".

