​Detenen un home per saltar-se el cordó de seguretat i tocar el fèretre d'Elisabet II

Un homeper saltar-se el cordó de seguretat que protegeix el taüt de la reina Elisabet II.durant les sessions que s'han programat des de dimecres perquè la ciutadania pugui acomiadar-se de la reina.L'home hauria estat fent cua fins al punt en què, superar el cordó de seguretat, pujar les escales on hi ha el fèretre i. Seguidament, els. Les autoritats no han donat detalls dels fets, però alguns mitjans anglesos han confirmat que la policia ha detingut l'home.Des de dimecres, milers de persones continuen acostant-se al, on hi ha el fèretre d'Elisabet II. Segons el govern, el temps d'espera per donar l'últim adeu a la reina pot arribar fins. Alguns canals de televisió han engegat emissions en directe, on es pot veure la riuada de ciutadans que sense parar circulen pel costat del fèretre.

