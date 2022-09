Woody Allen preveu retirar-se del cinema per escriure la seva primera novel·la

El cineastaha anunciat que. "En principi no en faré més", ha explicat Allen en una entrevista a La Vanguardia publicada aquest dissabte. En la conversa, també ha detallat que el que vol és centrar-se aL'autor, que el pròxim 27 de setembre publica el llibre de contes còmics(Aliança), ha dit que tot i que el seu objectiu és redactar l'apreciada novel·la, també li ve de gust continuar escrivint contes. El que no preveu publicar són més memòries després de l'èxit -i el rebombori- aconseguit amb(2020), l'autobiografia en la qual repassa la seva vida personal i professional.El cineasta ha donat més detalls sobre la futura novel·la. Ha dit que suposa que, però no necessàriament: "Si tingués una idea molt seriosa, no dubtaria a fer el mateix que vaig fer en algunes de les meves pel·lícules, les qualificades de serioses".Quant al seu darrer film, ambientat a París (França), ha avançat que "serà, emocionant, dramàtic i a més sinistre".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor