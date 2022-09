​Experts proposen ruixar amb aerosols els pols per frenar el desgel

Cada dia sentim a parlar del desgel dels pols del nostre planeta i les seves conseqüències en el canvi climàtic. L'escalfament global fa que el gel cada vegada s'estigui fonent més de pressa i aixòi també un augment de les temperatures i onades de calor cada vegada més accentuades a l'Àrtic i a l'Antàrtida.Doncs bé, per intentar frenar això, diversos científics de la, a Connecticut (els Estats Units), proposen un programa amb el qual es podria rebaixar. Per fer-ho, els científics suggereixen utilitzar reactors capaços de volar a gran altitud perquèa l'atmosfera dels dos pols.Segons la investigació científica publicada a Environmental Research Communications , si les partícules s'injecten a una altura de 43.000 peus (per damunt d'on viatgen els avions), aquests aerosols es desplaçarien lentament cap al pol,. La investigació indica que si s'usés una càrrega concreta, els pols podrien arribar-se a refredar 2 graus cada any. Això sí, els costos d'aquesta operació serien milionaris i podrien arribar als 11.000 milions de dòlars anuals."Encara que podria ser un canvi de joc en un món que s'escalfa ràpidament, les injeccions d'aerosols estratosfèrics simplement tracten un símptoma del canvi climàtic, però no la malaltia. Són aspirina, no penicil·lina. Els aerosols no són un substitut de la descarbonització", afirma el responsable de la investigació,

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor