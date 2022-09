Els metges donen l'alta a Jordi Pujol

L'expresident de la Generalitatdesprés de tota una setmana hospitalitzat per l'ictus cerebrovascular que va patir dilluns . Pujol estava ingressat a l'Hospital de la Santa Creu i Santa Pau de Barcelona, on va haver de ser intervingut d'urgència per eliminar un trombe d'una artèria que li havia provocat l', de caràcter isquèmic. Ara, l'equip mèdic del centre ha considerat que l'expresident evoluciona favorablement i el deixa tornar cap a casa.Després de cinc dies en observació, Pujol ja parla i menja, però amb dificultats. A més a més, se li ha identificat unaa la regió temporal esquerra. Aquest divendres, va començar la rehabilitació motora i de llenguatge.L'exmandatari català va ser traslladat aquest dilluns a Sant Pau al voltant de les cinc de la tarda des de l'Hospital de Barcelona, on havia arribat sis hores abans amb un trastorn al llenguatge. Les proves van confirmar ràpidament els pronòstics del metge i van detectar la presència de l'ictus. Per fortuna, van detallar els doctors, l'afectació va ser detectada "a temps" i això va permetre poder "administrar els tractaments" adequats.Fa tot just una setmana, Pujol va concedir una entrevista al programa El Suplement de Catalunya Ràdio, on va parlar d'algunes qüestions personals com ara que tenir fills ha estat "un acte de fe en Catalunya". Una frase amb la qual subratllava que, malgrat els problemes judicials que travessa la família i pels quals hi ha oberta una causa a l'Audiència Nacional , reivindica el cognom. En la conversa amb Roger Escapa,"No m'agrada, però és igual. Arribarà d'aquí a un any, d'aquí dos, d'aquí tres. No em preocupa, perquè és inevitable", va remarcar el fundador de Convergència. "La mort la tinc present. I qui no? No és la meva obsessió", va insistir.El 25 de juliol del 2014 va confessar haver tingut una fortuna a l'estranger, i això va comportar que fos desposseït de tots els honors que comportava el càrrec. La decisió la va adoptar, a qui ell havia triat com a successor al capdavant de CDC, el partit que va fundar l'any 1974. Mas va ser un dels primers a ser informats per Pujol que faria pública la deixa, que entroncava, també, amb les informacions publicades en diversos mitjans sobre la fortuna oculta de la família a l'estranger. En aquell moment quedaven tan sols uns mesos per la celebració de la consulta del 9-N, primera gran fita del procés.

