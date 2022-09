I després de la tempesta... Continua la inestabilitat amb nou comarques en alerta

Després d'un divendres marcat per un fort període de pluges, que ha deixat nombroses destrosses sobretot al Maresme , aquest dissabteEl Servei Meteorològic de Catalunya () ha previst un cap de setmana insegur amb temperatures a la baixa.A primera hora d'aquest matí, ja s'ha pogut observar un canvi en la xafogor patida les darreres setmanes, amb registres que han disminuït entre lleugerament i moderadament arreu de Catalunya. Ara bé, a l'extrem nord-est, la temperatura és més alta que divendres per efecte delspresents en aquest sector. El temps serà inestable fins al migdia sobretot a la. De fet, davant la costa tarragonina es podria formar alguna tempesta que podria fregar, de retruc, les comarques del litoral amb intensitat abundant.A la resta del territori, hi haurà més tranquil·litat tot i que continuarà la presència de núvols d'evolució a les zones de muntanya i núvols baixos a punts del litoral. Serà a primera hora del dia quan s'haurà d'estar més atent per la possible aparició de ruixats moderats que poden deixarEn aquest sentit, hi ha actiu unde precipitacions des del Maresme fins a zones del sud de la costa daurada. Això és el Barcelonès, el Baix Llobregat, l'Alt Penedès, el Garraf, el Baix Penedès, l'Alt Camp, el Tarragonès i el Baix Camp.. De fet, s'espera un dia amb núvols baixos a la costa, però, malgrat tot, tranquil. Aquesta calma relativa es mantindria fins a començaments de la setmana que ve, amb unes temperatures força estables.

