Un home en estat greu després de ser rescatat ofegat de dins del seu cotxe a Mataró

Elshan rescatat aquesta tarda aun home de 63 anys ofegat que havia quedat atrapat a l'interior del seu vehicle, en un pas subterrani de la, per l'acumulació d'aigua. Els tres efectius delque s'hi han desplaçat han aconseguit reanimar-lo per, a continuació, traslladar-lo a l'hospital de Mataró. El seu estat de salut és greu.Al seu torn, el temporal també ha provocat l'enfonsament d'un vaixell al port de la capital del Maresme.ha informat que s'han disposat barreres de contenció per tractar una possible contaminació de l'aigua, tot i que no tenen constància que hi hagi cap fuita de combustible. El pla especial d'emergències per inundacions a Catalunya, l', ha estat activat i es demana limitar la mobilitat a les zones afectades per les pluges.Mataró ha protagonitzat els xàfecs més importants, tot i que cap racó de la comarca se n'ha lliurat. De fet, la pluja també ha arribat al. Sobretot, al municipi de. A més, l'ha emès un " avis vermell" de risc extrem al litoral de Barcelona fins a la mitjanit per la intensitat "torrencial" dels ruixats i ha demanat "no viatjar tret que sigui estrictament necessari", així com mantenir-se informat de la previsió meteorològica en tot moment.

