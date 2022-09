Risc extrem per la intensitat de la pluja a Barcelona: es demana no sortir de casa

⚠️ Mucha precaución: se activa aviso rojo (riesgo extremo) hasta medianoche por lluvias de intensidad torrencial en el litoral de Barcelona.

No viaje salvo que sea estrictamente necesario y mantengase informado de la predicción del tiempo en https://t.co/ljJpl4SZbg https://t.co/SHeW67JK86 — AEMET (@AEMET_Esp) September 16, 2022

L'ha emès un "" de risc extrem al litoral de Barcelona per la intensitat "torrencial" dels ruixats fins la mitja nit. Tanmateix, ha demanat "", així com mantenir-se informat de la previsió meteorològica en tot moment. Tot, el dia que el Maresme ha quedat inundat per la violència del temporal.Els ruixats intensos i persistents també han monopolitzat el cel della tarda-nit d'aquest divendres, deixant grans acumulacions d'aigua a diverses zones urbanes.ha protagonitzat els xàfecs més importants, tot i que cap racó de la comarca se n'ha lliurat. De fet, la pluja també ha arribat al. Sobretot, al municipi de

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor