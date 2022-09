Raphinha dona suport a Vinícius per les amenaces dels jugadors de l'Atlètic

Diumenge a les 21 hores es disputarà alel derbi madrileny:. Per escalfar un ambient que ja és calent per si sol, el capità matalasser,, ha deixat un avís. "", ha deixat caure. Davant d'aquestes declaracions, diversos compatriotes del davanter blanc s'han posicionat al seu costat. Un d'ells, l'extrem del Barça. "", ha compartit a Instagram.Tot i que és fàcil entendre el perquè del posicionament de Raphinha, part de la parròquia culer s'ha molestat. Critiquen que vulgui "veure ball" quan el requisit previ perquè aquest es produeixi és. Com Raphinha,també ha compartit un missatge de suport al seu compatriota. "", ha dit, deixant entreveure que vol que el futbolista blanc marqui un gol.

