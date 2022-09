VÍDEO | La broma de Müller a Lewandowski per portar l'escut del Barça

Muller burlándose de Lewandoski por llevar el escudo del Barca, que asco de tipo.... pic.twitter.com/SyaNcSVvY0 — Kun 🇦🇷 (@KUNFCB3) September 15, 2022

", sembla que li diguidurant l'escalfament previ al Bayern-Barça de Champions. El que segur que passa és que s'assenyala el pit i nega amb el cap. "", s'interpreta que li respon el davanter polonès, amb un posat seriós. Són les imatges que s'han fet virals a les xarxes socials i que han despertat tota mena d'especulacions.El que és segur és que el mitja punta alemany ho va fer en un to de broma. Abans del partit, ja havia protagonitzat unes declaracions àcides, quan va afirmar que el seu objectiu de la nit era "" en marxar del Bayern. Des que el 9 culer va canviar Munic per Barcelona, el seu antic company s'ha aficionat a fer-ne comèdia.La millor versió del Barça a la Champions dels últims temps no va ser suficient per guanyar al Bayern a Munic. El club culer va recuperar el bon joc, tot i que de manera estèril, el dia que Lewandowski va retornar a l', on el van rebre amb aplaudiments

