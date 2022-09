Ni ell mateix s'aguanta el riure: resposta delirant d'un entrevistat a Telecinco

le he tenido que hacer un story a este pedazo de crack pic.twitter.com/q3WavqJgs2 — BRIOCHE (@BrioEnfurecida) September 15, 2022

Les entrevistes a persones aleatòries pel carrer sempre deixen. L'espontaneïtat de la gent es pot apreciar en respostes que, temps després, molts encara recordan per com d'inesperades van ser.Això és el que va passar aquest dijous al programa Ya es mediodía de. L'enviat especial de la cadena va trobar una parella d'espanyols a la zona dei va decidir que era una bona idea entrevistar-los.En ser preguntada pel periodista, la noia va explicar que l'eterna cua que hi havia els va fer canviar de plans: "Hem sortit del metro i ja hi havia una cua llarguíssima", comentava. "i ja està perquè és impossible", va sentenciar.I finalment va arribar el moment més comentat de l'entrevista, amb l'aparició del noi, que va fer la seva aportació quan el periodista ja anava a apartar el micròfon: "Una bogeria, molta gent.", va dir en referència a la reina Elisabet II. Ni ell mateix va ser capaç de reprimir l'esclat de riure després de dir la frase, tal com es va poder veure en els instants posteriors darrere del reporter.

