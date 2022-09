McDonald's tria Barcelona per un important acte per primer cop fora dels Estats Units

ha estat triada perper fer-hi un important acte que per primer cop surt dels. En concret, es tracta de la convenció global de la multinacional, que el 2024 es farà a la capital catalana. Així ho ha anunciat, president i CEO dels emblemàtics restaurants de menjar ràpid.L'acte se celebra cada dos anys i, per primer cop en més de vuit dècades d'existència de la marca, no se celebrarà al seu país d'origen. Laserà massiva, ja que agruparà més des de 135 països, des de treballadors a proveïdors o franquiciats. L'objectiu és fer balanç dels últimseconòmics de l'empresa i per analitzar els plans deLa vicepresidenta executiva de la multinacional,, ha assegurat que porta la 30a convenció global a Barcelona implicar donar suport a l'"impacte internacional" de l'empresa: "Serà un moment per recordar", ha afirmat.

