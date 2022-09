Junqueras acusa alguns dirigents de Junts de «tapar-se els casos de corrupció»

Avançament del congrés i noves incorporacions a l'executiva

El president d'ERC,"alguns dirigents" deels uns als altres" i de voler "dividir als catalans per a repartir-se despatxos en les institucions". Així de contundent ha parlat el líder republicà en el consell nacional del partit d'aquest dissabte, en el qual ha demanat als membres de Junts que no comparteixen l'estratègia de "confrontació constant" de la formació que. "Catalunya és més important", ha resumit Junqueras.En un altre to s'ha expressat la secretària general d'ERC,, que ha reivindicat que aquest. En aquesta línia, ha demanat al partit de Laura Borràs i Jordi Turull que tanqui el debat sobre la seva continuïtat al Govern per tal de prioritzar els esforços en trobar solucions als problemes que ha d'afrontar la institució.Amb tot, el consell nacional dels republicans ha servit perquè les bases avalin una vegada més el full de ruta marcat per la direcció, un tràmit que no ha suposat cap mal de cap a un partit que pot presumir en l'actualitat de tenir les bases alineades amb la cúpula. El primer pas d'ERC per refermar la seva unitat interna va ser a finals d'agost -i s'ha avalat aquest dissabte- quan l'executiva va proposar-previst per l'any 2023- per aquest mes de novembre i així falcar el lideratge de, que ja portendel partit i que han anunciat que es tornaran a presentar conjuntament.En el congrés hi haurà dos moments clau: eles farà una primera votació per avalar la continuïtat del lideratge de Junqueras i Rovira i per incorporar noves cares, una direcció que "conjugui l'experiència i els lideratges consolidats amb la renovació necessària per adaptar-se al moment actual", en paraules dels republicans. La segona sessió, encara sense data, serài en ella s'actualitzaran els documents estratègics de l'organització, que en els últims anys han fixat l'estratègia del diàleg com la via a transitar.Aquests documents que encara no sé sap exactament quin dia es debatran i votaran, arribaran en un moment en què ERC haurà d'analitzar si s'han assolit o no elspactats a la taula de diàleg amb l'estat espanyol. De moment els republicans han anat tancant files amb aquesta estratègia, però comencen a sortir algunes veus que avisen que la taula de diàleg no pot ser eterna, i menys si no s'assoleixen els compromisos anunciats: l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell, en una entrevista a NacióDigital , va proposar posar-li terminis.Abans de tots aquests canvis, però, s'ha formalitzat avui l'entrada de nous membres a l'executiva per "enfortir" l'organització de cara al nou curs polític. Les bases han validat així la creació d'una nova vicesecretaria general de coordinació institucional, que ocuparà el diputat i exalcalde de Sabadell. Més enllà d'aquesta nova vicesecretaria, hi haurà canvis en altres dues: l'exconsellera i actual diputadarelleva la vicepresidenta del Parlament Alba Vergés al capdavant de la vicesecretaria general de partit obert. Per altra banda, el periodistafins ara director de comunicació estratègica i entorn, ocuparà la vicesecretaria general de comunicació i estratègica en substitució d'Oriol Lladó, que torna a la pràctica professional privada.

