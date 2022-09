L'imant il·legal amb forma de fulla per tapar la matrícula i evitar multes

Las placas de matrícula deben ser perfectamente legibles y no estar deterioradas. La infracción de esta norma se sanciona.



▶️ Manipular placa de matrícula: 6.000 € y 6 puntos.

▶️ Circular sin placa de matrícula, llevarla no visible o no legible: 200 € #RevisaTuVehiculo pic.twitter.com/UQF5lTkPy7 — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) May 29, 2021

Un. Aquest és el nou article dissenyat per esquivar les multes de trànsit que ha denunciat la. La seva disposició sobre la matrícula, dificulta la identificació del vehicle pels radars. Però això no és tot. L'invent va acompanyat d'un control remot que fa que l'imant caigui a terra en cas de ser detingut.Tot i que el vídeo explicatiu de la DGT s'ha fet viral a les xarxes socials i ha atret l'atenció de molts conductors, el remei pot ser pitjor que el problema. Circular sense una placa visible està penalitzat a Espanya amb una, mentre que si es considera que la matrícula ha estat manipulada per dificultar la seva identificació, la sanció s'eleva alsi a laLes multes per circular per sobre dels límits de velocitat establerts, al seu torn, són més laxes. En carreteres convencionals, autopistes o autovies, les penalitzacions oscil·len. Les més severes, per conduir per sobre dels 190 quilòmetres per hora i també inclouen la pèrdua de sis punts del carnet.

