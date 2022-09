VÍDEO | Un incendi arrasa el gratacel de l'empresa estatal xinesa de telecomunicacions

❗️In #China, the skyscraper of the largest telecom operator China Telecom in #Changsha is on fire. Hundreds of people could be burned alive. pic.twitter.com/GDNC74k8Tj — NEXTA (@nexta_tv) September 16, 2022

Unha devorat aquest divendres el gratacel de 218 metres de l'empresa estatal xinesa de telecomunicacions,. L'edifici, situat a la ciutat interior de, capital de la província de, ha cremat des de la planta 42 fins a l'última. Si bé, els bombers, que ja han apagat el foc, no han inclòs cap víctima en el seu primer balanç. Una investigació preliminar apunta que l'incendi s'hauria originat en un mur exterior.Les impressionants imatges han estat difoses per la televisió estatali s'han compartit a les xarxes socials. Elmostra una imponent columna de fum escapant de l'edifici i els vianants que hi eren a prop fugint a tota velocitat per no ser esclafats per les runes que es van desprenent.China Telecom ha precisat que l'incendi ha estat apagat a lesi que les comunicacions telefòniques no s'han interromput en cap moment. La relativa modernitat del gratacel, que es va acabar de construir l'any 2000, podria explicar, en bona part, l'absència de víctimes.

