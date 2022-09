Les entitats socials acusen el Govern d'incomplir el conveni que regula la pobresa energètica

L’i lahan denunciat aquest divendres l’"incompliment" per part deldel conveni que regula la pobresa energètica a Catalunya, signat amb. La seva lectura és que, un any i mig després que l'executiu assumís els compromisos, "” i el deute acumulat per les famílies durant el 2021 no s'ha resolt.Per això, les entitats avisen que no participaran en les pròximes reunions del grup de treball amb el Govern si no els asseguren avenços significatius. D’altra banda, la presidenta de la Taula,, ha admès la seva preocupació pel que pugui passar els pròxims mesos, en un context de "" i amb els preus de l’energia "desbocats".En una compareixença conjunta, els representants del sector social han assegurat que no entenen per què no s’està avançant en els compromisos adquirits pel Govern si es disposa "d’una". En aquest sentit, han alertat que, mentrestant, el deute de les famílies vulnerables continua incrementant-se. "", ha reblat Alsina.De fet, també ha recordat que ja estan notant els efectes de lai la pujada de les factures energètiques "en forma de més peticions". Una situació que, ha assegurat, ja van viure durant la, quan les famílies van recórrer les entitats socials per poder fer front a certes despeses més bàsiques.En la mateixa línia s’ha expressat la portaveu de l’APE,, que ha afirmat que el mes de juny eles va comprometre a condonar el deute del 2021 de les famílies abans de les vacances d'estiu. "", ha lamentat ara. És més, ha compartit que preveu que el deute del 2021 serà, probablement, superior al del 2020. Aleshores, va ascendir fins als 12 milions d’euros.”, ha avisat Campuzano. També ha demanat a la conselleria que agafi més protagonisme i que assumeixi un lideratge real en aquest àmbit. "No pot continuar espolsant-se responsabilitats, ha de resoldre el deute del 2021 i tirar endavant els comptadors socials", ha exigit.

