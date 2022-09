El govern espanyol demana per carta l'ús del català al Parlament Europeu

Elha demanat per carta alque permeti l'ús dela l'Eurocambra. De la mateixa manera ho ha fet amb l'i el. L'executiu espanyol també s'ha compromès a assumir els costos que impliqui incloure els tres idiomes en el dia a dia de la cambra europea.La missiva és el primer gest del govern presidit peren aquest sentit, un acord que surt de l'últimaentre lai la. El text pactat llavors estipulava que el govern espanyol obria la porta a fer servir el català al Senat i es treballaria perquè sigui "d'ús" -que no vol dir oficial- al Parlament Europeu."El deure de lesés que el català no sigui mai una llengua minoritzada, com ho fou en règims passats fruit d'una persecució política. El català, com la resta de llengües d', ha de conservar el llegat històric, la riquesa dialectal i, especialment, la capacitat de cohesió i de contribució al progrés social", destacava el document.Durant la reunió entre la consellera de Cultura,, i la ministra de Política Territorial i portaveu del Govern d’Espanya,, s’ha explicat que la petició s’ha fet en un context de major demanda de "transparència" i millores en la "participació ciutadana". El govern espanyol s’ha mostrat disposat a negociar els detalls pràctics per fer possible la iniciativa d’acord amb les “deliberacions dels òrgans de la cambra si es respon positivament a la proposta”.Garriga i Rodríguez han dut a terme aquest divendres una reunió de treball amb l’objectiu d’impulsar les accions concretes que permetin desenvolupar els compromisos per a ladel català acordats a la taula de diàleg. A la trobada, Garriga ha proposat a la ministra un pla de treball detallat per tal de garantir que els ciutadans depuguin ser atesos a les administracions de l’Estat en català.

