El nou canal Super3 s'estrenarà el 10 d'octubre

El nou canalja té data d'estrena. La(CCMA) donarà principi a les emissions del nou canal infantil català el dilluns 10 d'octubre i estarà destinat tant als menors en edat preescolar com en infantil. Així ho ha anunciat aquest divendres la presidenta de la CCMA,. En la seva compareixença a la comissió de control de laal, Romà també ha reivindicat la voluntat de l'ens públic de "convertir en una altra cosa" l'històric canal Super3.Romà també ha avançat que la setmana que ve es donaran més detalls sobre aquest nou canal, però ha insistit que estarà dirigit tant a nens en, que estan més interessats en continguts basats en la música, com alsque estan en una fase més madura i tenen “interès per una ficció diferent i una actualitat molt didàctica”.Romà ha explicat que l'anteriorSuper3 era un projecte basat "principalment en un canal de" i que, en canvi, aquesta nova iniciativa serà "" i proposarà als espectadors una relació amb les plataformes digitals i continguts en format de, impulsant un consum més

