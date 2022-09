Caos a l'aeroport del Prat: cancel·lacions massives per la vaga de controladors aeris a França

Nova jornada caòtica a l'aeroport del Prat. La vaga de controladors aeris que es produeix a França ha provocat una onada deque també ha afectat, i de manera severa, la infraestructura aèria de Catalunya. En tot el continent s'han cancel·lat, però al Prat ja són pràcticament una quarantena. A tot l'Estat, incloent-hi les dades de l'aeroport de Barcelona, són més d'una setantena.L'aturada convocada pel(SNTAC) de França, que reclama pujades salarials per combatre la inflació i més plantilla per fer front a les jubilacions, ha provocat cancel·lacions dels vols de diverses companyies, com. La majoria de clients, però, van rebre l'avís de la suspensió dijous i ja no s'han desplaçat a l'aeroport barceloní.Les companyies més afectades per la vaga sónque han hagut de suspendre més de 400 vols a tot Europa. Aena avisa que "podran veure's afectats altres vols que sobrevolin l'espai aeri francès", ja que les autoritats gal·les calculen que. Per tal de minimitzar els efectes de la vaga, s'ha deshabilitat la regla que restringeix rutes per sobrevolar el Regne Unit per oferir més opcions a les companyies aèries.Altres indrets segueixen la mateixa línia. Per també evitar retards de Marsella,podran optar per l'espai aeri nord-africà. "Es preveu durant tota la jornada de vaga un gran volum de rutes no estàndard evitant el territori francès i provocant afectació al trànsit aeri de tot Europa", afirma el gestor de navegació aèria, Enaire.

