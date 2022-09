Un testimoni desmunta la coartada del sospitós de matar Helena Jubany

Nou fil per investigar

El jutjat d'instrucció 2 de Sabadell, que investiga, ha rebut, aquest divendres, dos testimonis i un d'ells had'aquest cas, Xavi Jiménez, sobre el divendres previ a que trobessin el cos de la jove al solar del carrer Calvet Estrella -desembre de 2001-.Es tracta "d'un amic d'un amic" -de Jaume Sanllehí, membre de la Unió Excursionista de Sabadell (UES), amb qui Jiménez assegura va estar prenent cerveses aquell divendres-, ha precisat l'advocat de la família Jubany, Benet Salellas. Segons ha relatat, Jiménez i ho recorda en especial "perquèi ho van celebrar", ha subratllat Salellas.Aquesta compareixença, tal com ha remarcat la defensa, "demostra quela nit que va desaparèixer l'Helena" i d'aquesta manera, "perquè descarta el lloc on diu que es trobava" aquell dia, "és un", ha rematat el lletrat.Quant a l'altra persona citada, el coordinador de la secció Natura de la UES, Francesc Macià, qui, ha dit Salellas. Ha recalcat que, ja que havia visitat Montse Careta a la presó, l'única detinguda com a principal sospitosa i que es va suicidar el maig de 2002; també havia participat en les reunions amb advocats i "tenia trucades molt llargues amb totes les persones implicades els dies posteriors dels fets".Salellas ha assenyalat que aquesta setmana l'Institut Nacional de Toxicologiade la jove assassinada, és a dir, "una mostra obtinguda del cos de la víctima, a diferència de les altres que són de la roba ". Això, "amb els mitjans actuals es pot" que fa 20 anys i, ha indicat.Aquestase suma a les restes d'ADN trobades a la roba de la jove de Mataró de "com a mínim dues persones" i que s'estan comparant amb les de l'únic acusat . Salellas ha afirmat que "en el cas que donés negatiu,per plantejar que davant un positiu masculí, d'una o altra mostra,", en referència a Santi Laiglesia, i "ordeni la confrontació" amb proves genètiques.En aquest sentit, ha garantit queamb el que va fallar l'Audiència de Barcelona en el seu moment , amb la confirmació de l'arxiu del cas per a ell. El mateix advocat ha estimat "unes setmanes" per conèixer els resultats de l'ADN i "uns mesos" de l'iso vaginal. Però, "tot ha de passar per un ordre" i s'ha mostrat "optimista".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor