Detectat un ànec amb grip aviària al riu Besòs

Tècnics de la Generalitat han detectat, a Santa Coloma de Gramenet. L'animal va ser detectat el 23 d'agost passat i les proves han confirmat la malaltia.Segons ha publicat el Tot Badalona i ha confirmat a l'ACN el Departament d'Agricultura i Acció Climàtica, com a mesura de precaució s’han establert unaal voltant de la localització de l’au, entre Santa Coloma i Badalona.A la zona de 10 km s’adoptaran les mesures establertes com a mesura de prevenció de l’entrada del virus de la IAAP a les explotacions d’aus de corral de la zona, com a mínim durant 30 dies des de la confirmació de focus.Aixícom a reclams de caça i la cria i manteniment d'ànecs i oques conjuntament amb altres espècies d'aus de corral. També es prohibeix laamb algunes excepcions, i donar aigua a les aus de corral procedent de dipòsits on hi puguin accedir aus silvestres.

