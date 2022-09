Un estudi demostra l'efectivitat d'un fàrmac que milloraria la supervivència del càncer d'ovaris

Una investigació internacional ha confirmat l'eficàcia delper tractar els pacients diagnosticats amb, ja que els resultats han indicat que estres anys després de l'inici del tractament. Així ho ha confirmat el doctor i líder del treball,, en el darrer congrés de la Societat Europea d'Oncologia Mèdica (ESMO).Segons l'especialista, les pacients medicades amb el fàrmac un cop finalitzada la quimioteràpia podrien aconseguir "i mantenir la seva remissió al llarg del temps", tal com indica la Clínica Universitat de Navarra. A més, ha emfatitzat que la trobada és "cabdal" en el tractament per aquest tipus de càncer, sobretot per les. González ha aprofitat per recordar que les dades obtingudes ofereixen "esperança" pel desenvolupament de nous mètodes.L'estudi s'ha elaborat a partir de l'anàlisi dels diagnòstics deamb càncer d'ovari tipus histològic serós o endometrioide d'alt grau. L'assaig clínic, que es trobava en la fase III, va realitzar-se encoordinats pel Grup Espanyol d'Investigació del Càncer d'Ovari (GEICO).D'altra banda, la hipòtesi del treball es basava a comprovar si amb la incorporació a la quimioteràpia del fàrmac niraparib, un potent inhibidor, el tractament consolidava la seva efectivitat. Així mateix, l'equip del doctor González va determinar que la combinació aconseguia unaen les pacients amb recombinació homòloga, un tipus de defecte en la reparació de l'ADN, una xifra que mostra que el tractament ésper aquestes dones.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor