Les 3 estrenes de sèries que no et pots perdre aquest cap de setmana

Un asunto privado - Amazon Prime Video

Santo - Netflix

From - HBO Max

La tornada a l'escola, a la feina i la nova temporada de mitjans. Setembre és un mes de canvis i de novetats a tots els nivells, un fet que les plataformes no podien passar mai per alt. Totes elles presenten estrenes de categoria en aquestes setmanes de connexió entre les vacances d'estiu i la tornada a l'època de tardor.i companyia segueixen combatent per posicionar les novetats i els seus catàlegs al capdavant de les prioritats de visualització dels espectadors. Ara bé, la lluita es produeix entre dues ficcions que segueixen avançant setmana rere setmana: Els Anells de Poder i House of the Dragon.Els responsables de ficcions de renom per al públic a l'estat espanyol comaterren a Amazon amb una nova sèrie que serà les delícies de tots els amants de les trames de detectius.interpreta a una jove de classe alta que és una apassionada dels crims i de la investigació dels casos. Situada als anys 40 a Galícia, la protagonista dedicarà tots els seus esforços a descobrir la identitat de l'assassí en sèrie. Es pot veure a partir d'aquest divendres, 16 de setembre.Megaproducció espanyola per a Netflix, que aglutina diversos intèrprets de renom de tot l'Estat en una trama policíaca i de narcotraficants. En col·laboració amb el departament de Brasil, la multinacional presenta la història de dos policies (interpretats per) que persegueixen el narco anomenat Santo. La ficció incorpora diversos intèrprets molt coneguts (alguns de catalans, molt estimats al país) com(una de les protagonistes). A partir d'aquest divendres es pot veure a la plataforma.Ficció de terror de la companyia Epix que s'incorpora aa partir d'aquest divendres 16 de setembre.al centre d'Amèrica que, sense motiu aparent, atrapa tots els que hi entren. Mentre els residents reticents lluiten per mantenir un sentit de normalitat i busquen una sortida, també han de sobreviure a les amenaces del bosc circumdant; incloses les aterridores criatures que surten quan es pon el sol., dos dels secundaris més prolífics de les sèries nord-americanes, protagonitzen aquesta ficció que ha rebut bons aplaudiments de la crítica "per la seva complexitat narrativa".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor