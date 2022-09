Així serà l’estació de Sants el 2026: accessible per quatre façanes i sense cotxes al costat muntanya

Aquest divendres se n'han donat a conèixer tots els detalls en una roda de premsa encapçalada per la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. El futur de l'estació barcelonina començarà a construir-se l'any que ve. Les obres, que seran de, acabaran, en una primera fase, el 2026 i en una segona fase abans del 2030. Però, en què consistiran exactament?La primera inclou l'ampliació i urbanització de la plaça dels Països Catalans sumant zones de joc i espai verd, l'ampliació del vestíbul de l'estació i la creació dei passadissos interiors. Per aconseguir aquesta entrada transversal, també es contempla, que quedarà limitat al carrer Tarragona i al passeig Sant Antoni, amb dos carrils per sentit. A banda d'això, també es faran quatre sales d’espera per a passatgers -dues per als de l’AVE i dues per als de Rodalies-, es crearà unamunicipal i, que a llarg termini es desplaçaran a sota la plaça Espanya, tot i que continuaran tenint una parada a prop de Sants. Aquesta primera fase d'obres compta amb un pressupost aproximat de 130 milions d'euros i està previst que s'allargui entre la segona meitat de 2023 i 2026. Les licitacions es publicaran durant la pròxima primavera.La segona fase, que començarà el 2026 i s'allargarà fins al 2030, haurà de permetre acabar la, construir la nova coberta de l'estació i el trasllat definitiu de les estacions de busos i taxis. També està previst crear un nou vestíbul que faciliti l'entrada al metro i s'edificarà una segona planta amb 72.000 metres quadrats de superfície terciària que es destinarà a, així com un. En el futur, dins de la iniciativa també es preveu fer un bosc, anomenat el Bosc de Viriat.En línies generals, la voluntat del projecte és. A més a més, la nova coberta permetrà donar ombra i ventilació a l'estació i es destinaran 14.000 metres quadrats aper a alimentar la infraestructura. Amb les obres, es preveu augmentar el nombre de viatgers fins als 58 milions anuals, 12 més. La ministra Raquel Sánchez ha explicat que l'objectiu de la iniciativa ési ha apuntat que la infraestructura serà, en les seves paraules, més amable per a tots. En total, Adif ha calculat que les obres costaran unsColau ha assegurat que es tracta d'unaque segueix la visió de l'Ajuntament per al futur de la ciutat, que ha exemplificat amb el projecte de les superilles. L'alcaldessa també ha posat en valor la col·laboració entre administracions i amb la ciutadania a l'hora de redactar el projecte a través d'un procés participatiu.la tinenta d'alcalde d'Urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona, Janet Sanz; la presidenta d'Adif, Maria Luisa Domínguez; la representant de Sants Establiments Units, Lluïa Reina, i el representant del Centre Social de Sants, Josep Maria Domingo.

