Cap de setmana de surf femení i catamarans al cor de la Costa Brava

Surf en femení

Una competició que aterra per tercera vegada a Europa

Cap de setmana de gran activitat nàutica al cor de la. Eldeacull dos importants esdeveniments. Per una banda, la, la principal concentració de dones surferes de país. Per una altra, el, amb 228 tripulacions de 23 països.La Sweet Aloha és un clàssic del calendari d'esdeveniments de la Costa Brava. És la concentració més gran de, un esdeveniment pensat per a dones atrevides i aventures. Destaca la presència al capdavant d'algunes de les activitats de l'esdeveniment dei l'aventura com Magali Dalix, experta en fitness; Mireia Canalda, model i presentadora; així com la kitesurfista Nuria Gomà.També hi haurà sessions de windsurf amb Nina Font, surf i skimboad amb Marina Grimaldi i crossfit amb Ainhoa González. Tot plegat, conduït per la periodista esportiva Vanessa Olmos que ha practicat en primera persona més de setanta activitats d'aventura com a reportera de televisió.Una de les activitats estrella de l'esdeveniment tornarà a ser la, una experiència inoblidable que totes les participants volen repetir edició rere edició. Més enllà dels diversos esports nàutics –windsurf, kitesurf, skate, pàdel surf (SUP), ioga aeri i sup ioga-, el Sweet Aloha vol permetre “compartir una filosofia de vida que afavoreix de forma harmònica i equilibrada el cos i la ment”, segons expliquen les organitzadores.Un total de-456 regatistes- de 23 països de 6 continents participen des del dimecres 14 i fins al 29 de setembre al Campionat del Món de Catamarans Hobie 16 Worlds Costa Brava . Es tracta d'un esdeveniment organitzat per la International Hobie Cat Association, el Club de Vela La Ballena Alegre, el Club Nàutic l’Escala i la Reial Federació Espanyola de Vela, en col·laboració amb la Federació Catalana de Vela i la Secretaria Nacional de la Classe Catamarà (ADECAT).Després de més de 37 anys i 22 edicions celebrades arreu del món, l'arribada del 23è Hobie 16 Worlds confirma la Costa Brava com una destinació turística de vela de primer nivell mundial. Es tracta d'un esdeveniment que ha passat per punts com Fiji, Riviera Maia i Huatulco a Mèxic, Nova Caledonia, Tahití, Hawai, Virgin Islands, Florida i Texas als EUA, Jervis Bay a Austràlia o Dapeng i Weihai a la Xina. En canvi,: Scheveningen (Països Catalans) i la darrera vegada a la localitat andalusa de Sotogrande, ja fa 24 anys.La classe Hobie 16 compta amb centenars de, i les seves competicions i activitats gaudeixen del lema “hobie way of life”, el qual porta intrínsec gaudir de les jornades de competició, ja que és l’única classe de vela on les regates es desenvolupa amb els mateixos vaixells per a tots els participants, fabricats i personalitzats especialment per a l’ocasió, amb veles de colors llampants, garantint que els guanyadors siguin els millors regatistes.

