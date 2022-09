Mor l'Unkas, el gos dels Mossos que va prestar servei en els atemptats del 17-A

L'Unkas, gos de la Unitat Canina que es va jubilar fa cinc anys, ens ha deixat. Estava especialitzat en la recerca d'explosius i, entre altres serveis, va participar en l'atemptat de Barcelona. Descansa en pau pic.twitter.com/XFs3TuFr7W — Mossos (@mossos) September 15, 2022

Els Mossos d'Esquadra han informat de la pèrdua d'un dels seus gossos més reconeguts dels últims anys.era un dels membres de la Unitat Canina de la policia catalana i, en el seu cas, estava especialitzat en la recerca d'explosius. Tal com han explicat des del cos a través de les seves xarxes, l'animal ha mort després de dur uns anys jubilats de les seves tasques policials.El gos va participar en la recerca d'explosius i materials que podrien provocar encara més estralls -donades les circumstàncies d'Alcanar- als atemptats de Barcelona del 17 d'agost del 2017.amb els usuaris de les xarxes diverses imatges de l'Unkas i han volgut tenir un sentit record per a ell.Els membres de la cèl·lula de Ripoll van comprar precursors d'explosius en diverses botigues de Catalunya i posant diverses excuses, una d'elles que volien blanquejar roba al Marroc, per fer un atemptat encara major del que va ser.Entre els testimonis del judici del 17-A a l'Audiència Nacional van declarar propietaris d'aquests establiments, que van donar els detalls de les compres que van fer els joves setmanes abans de l'atac. Per això mateix, durant la investigació, es van fer servir animals com l'Unkas.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor