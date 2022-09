Alerta per un cas de febre del Nil a Reus

ha decidit activar unen matèria deper la detecció d'un. Ho ha anunciat aquest matí de divendres l'alcalde de la ciutat,, tot havent interromput el ple municipal que s'està duent a terme. S'ha constituït una comissió de treball amb la intervenció de representants del consistori i de la Generalitat de Catalunya "per fer les accions convenients", segons el batlle. Aquest ha volgut transmetre un missatge de "tranquil·litat" i ha descartat que la situació sigui "greu".En tot cas, però, i en tractar-se la febre del Nil d'una "malaltia emergent", els protocols existents aposten per actuar d'inici. "Cal estar alerta", ha dit Pellicer. El batlle ha precisat que les dues persones "es troben bé" i ha recordat que dels casos detectats "tan sols l'1% són greus". El regidor de Medi Ambient,, ha apuntat a la redacció d'una pla informatiu adreçat a la ciutadania, per tal que conegui algunesi com s'ha d'actuar. També ha anunciat que s'actuarà en fonts i similars, per evitar acumulació d'aigua o que aquesta s'estanqui en piscines, basses i altres. Per part seva, el regidor de Salut,, i la delegada del Govern al Camp,, han exposat l'existència de sistemes de vigilància i control de la febre del Nil.La febre del Nil es transmet. S’han identificat fins a 40 espècies de mosquits capaços d’actuar com a transmissors de la malaltia, principalment del gènere Culex, algunes de les quals, com ara el Culex pipiens, es troben àmpliament distribuïdes a Catalunya.; quan torna a picar, injecta el virus als éssers humans i als animals, que els pot causar la malaltia.

