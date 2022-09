​Detenen un dels germans de Paul Pogba per intentar segrestar-lo

aquesta setmana, de 29 anys, migcampista de la Juventus i campió del Món amb França el 2018. El procés judicial va començar fa tot just un mes quan l'advocada del futbolista, Rafaela Pimenta, va interposar una denúncia contra el germà pel segrest, amb el qual es va demanar al futbolista un rescat deEn el marc de l'operació,. A Mathias, de 32 anys, després de passar per dependències policials se li ha imposat la condició de custodiat i no pot abandonar el seu domicili. Els gendarmes francesos estudien l'incident i creuen que el grup que va cometre l'intent de segrest podria ser una "banda organitzada".Pocs dies després de presentar la denúncia, Paul Pogba, va patir unaque amenaça de deixar-lo fora del Mundial de Qatar. El francès va explicar a la policia que entre les persones que l'havien intentat segrestar, va reconèixer, als afores de París. També va revelar que el grup ja l'havia amenaçat altres vegades. Concretament, en una ocasió en què va anar a visitar la seva família la primavera passada. Aleshores, el van forçar a anar a un apartament en el qual els va donarA més a més, segons el futbolista els problemes no van acabar a la capital parisenca. Els individus van continuar assetjant-lo a Manchester i a Torí, on ara viu.L'escàndol va sortir a la llum el 27 d'agost quan el germà de Pogba,de fer “grans revelacions explosives” després d'acusar-lo de mentir i de manipular l'opinió pública. Però ni la mediació de Florentin, germà bessó de Mathias, ni els esforços de la mare dels nois, Yeo Moriba, van ajudar a reduir la tensió a la família.L'advocat del germà que ara ha estat arrestat ha declarat quei ha afegit que “les dificultats que travessa la família Pogba estan relacionades amb amenaces externes”. El professional també ha dit que arade la Juventus.

