El procés d'obertura d'una escola bressol rural a Gósol

Gósol compta des d'aquest setembre amb una nova escola bressol per als infants de 0 a 3 anys. El centre s'integra a l'escola rural Santa Margarida, la qual ja ofereix l'ensenyament infantil i primària en aquest petit municipi de l'Alt Berguedà. L'obertura de la nova llar d'infants respon a la demanda de diverses famílies sobre la necessitat de disposar d'un espai per a l'etapa inicial dels més petits de la vila, ja que l'escola bressol més propera és a 30 minuts amb cotxe, a Guardiola de Berguedà.



La petició va arribar fins al Departament d'Educació, que ha inclòs el municipi dins el pla per la creació de 52 escoles bressols rurals arreu del país. Des de la direcció del centre i l'Ajuntament celebren l'obertura d'aquest nou equipament perquè "assegura la continuïtat de l'escola i la vida al poble".

El nou material per a llar d'infants de Gósol. Foto: Escola Santa Margarida

L'escola rural Santa Margarida és un centre petit que forma part de la, juntament amb. Aquesta agrupació comparteix els docents especialitzats en anglès i educació física, projectes, sortides i altres activitats. El col·legi de Gósol acull aquest cursentre l’ensenyament infantil (P3-P5) i l'educació primària (1r a 6è), i compta amb una plantilla de tres professors, que des de l'1 de setembre, va incorporar una educadora de Berga per a la llar d'infants.La primera fornada de l'escola bressol està formada per tres, dos dels quals són de Gósol i l'altre de Vallcebre. El centre és obert a la resta d'infants de municipis de la vora que tampoc tenen llar d'infants, com araEl procés de posada en marxa va ser "ràpid i força fàcil", afirma la directora de l'escola,. Primerament, un grup d'inspectors tècnics d'Educació va visitar l'edifici per avaluar un conjunt de requisits relacionats amb l'espai. Una vegada superada aquesta etapa, el mateix Departament va ser l'encarregat de buscar i nomenar la docent per a la nova llar d'infants.Les despeses les han assumit l'Ajuntament de Gósol i el Departament d'Educació. Per una part, el consistori hi destina vora uns, mentre que, per l'altra, la Generalitat en paga uns. Segons detalla el regidor d'Educació de l'Ajuntament de Gósol,, des de la conselleria els van pressupostar uns costos aproximats depel funcionament del nou centre, que en un principi havien d'assumir des del consistori, però a mig estiu la Generalitat va anunciar que finançaria la majoria de les despeses, mentre que els ajuntaments aportarien un màxim de 5.000 euros.Des de la direcció de l'escola també es van posar mans a l'obra. Pautas explica que van contactar amb altres llars d'infants de la zona i el Departament "per conèixer les tècniques de treball que calia seguir". En aquest sentit, hanque tenen a escala de ZER per incloure-hi la llar d'infants: "Aquest procés burocràtic no ens ha suposat un pes molt gran, només hem hagut de modificar el projecte educatiu de la ZER per afegir-hi la llar d'infants, que".Ara bé, la posada en marxa del nou centre s'ha de fet sense disposar d'un espai propi per aquest. Des de l'inici del curs, els tres infants de la llar conviuen, sense problemes, en una, on l'alumnat d'infantil abans hi feia jocs. L'Ajuntament ha habilitat la zona amb el mobiliari i el material indispensable, amb la previsió que la futura aula bressol estigui construïda entre finals d'octubre i principis de novembre, i situada dins el pati interior del centre.

Sense escola no hi ha vida a un poble

Disposar d'una escola consolidada és un dels objectius que treballa des de fa anys l'equip de govern de Gósol. El regidor López defensa la importància de tenir un centre educatiu d'aquestes característiques a la vila perquè la gent hi pugui viure: "No volem que Gósol s'acabi convertint en", remarca.En els últims anys, l'escola ha passat per diferents etapes, des deper la falta d'alumnat -amb només 6 alumnes el 2015- fins a la situació actual, amb l'obertura de la línia de bressol i 15 alumnes matriculats entre primària i infantil. L'augment més gran d'usuaris es va donar en plena, el 2020 moltes famílies van venir a viure a Gósol i la població de la vila va créixer un 20%, fins als 160 habitants. Des de llavors, han pogut mantenir les xifres al voltant delsLa directora Carla Pautas viu l'obertura de la llar d'infants "amb molta il·lusió". Creu que, d'aquesta manera,: "Ara podem estar tranquils durant uns quants anys", expressa. Des de l'escola i l'Ajuntament comparteixen la visió que el nou equipament és un incentiu perquè vinguin a viure famílies a Gósol. "Ara disposem d'un espai per deixar les criatures on estiguin ben ateses i tingui un sentit la tasca que se'ls fa", declara Pautas.Rafael López declara "que hi ha molta gent interessada a venir a Gósol, però desisteix per la manca de serveis". L'estrena de la línia bressol, la posada en marxa del menjador el curs passat o l'arribada de lael pròxim mes són alguns dels atractius que podrien facilitar viure al poble. El regidor destaca que "és molt important que hi hagi, que els més petits facin la seva vida aquí i que el dia de demà no hagin de marxar com els fills de les generacions anteriors".Escola bressol de Gósol. Foto: Escola Santa Margarida

