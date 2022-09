Troben una nova fossa comuna a Ucraïna amb 400 cossos de civils

El president ucraïnès,, ha anunciat la troballa d'unaa la ciutat nord-oriental d', recuperada de les tropes russes fa poc més d'uns dies. "Ja s'han iniciat les accions processals necessàries", ha explicat Zelenski, que ha anunciat que aquest mateix divendres convocarà a periodistes locals i internacionals perquè presenciïn l'estat de la ciutat.El mandatari ucraïnès ha recordat que l'estat d'Izium és semblat al d'altres ciutats comi ha acusat Rússia de "deixar mort pertot arreu". Zelenski ha manifestat, un cop més, el seu desig que "el món sàpiga el que passa realment i a què ha portat l'ocupació russa. Han de rendir comptes", ha manifestat. En aquest sentit, el president ucraïnès ha enumerat en més de, encara que ha advertit que "cap acostarà Rússia al seu objectiu. No hi haurà subjugació d'Ucraïna. Cada míssil acosta Rússia a un major aïllament internacional, a una major degradació econòmica i a una condemna històrica encara més clara", ha reblat.Per part seva, el comissionat per als Drets Humans en el Parlament ucraïnès,Dimitro Lubinets, ha donat més xifres i ha apuntat en un missatge publicat al seu compte de Facebook qued'Izium. "La vida està tornant amb el retorn de la bandera ucraïnesa", ha assenyalat.Lubinets ha posat l'accent en el fet que "la gent local s'alegren amb sinceritat del retorn del poder ucraïnès a aquests territoris i no és sorprenent". Alhora, ha explicat que un equip de l'organisme que encapçala "va identificar diversos llocs en els quals es van cometre c" durant el temps que va durar l'ocupació russa a la ciutat. "Si algú pensa que van parar a Butxa per l'horror que va propiciar la seva crueltat, s'equivoca. La cúpula política i militar russa recompensa els criminals de guerra i diu que són un exemple, fomenta la pràctica de crims massius contra la població civil. S'han recopilat moltes proves i la feina encara continua.", ha sentenciat.Tot plegat es produeix en un moment que molts experts i expertes han qualificat de "decisiu". El mateix Volodímir Zelenski ha parlat de "punt d'inflexió" i és que Kíiv estima en més deel territori que li ha guanyat a les forces russes en l'est d'Ucraïna durant aquestes últimes setmanes . A això se li afegeixen lesque comença a rebre amb força el president de Rússia, Vladímir Putin. Fa només quatre dies, un grup de regidors russos van acusar-lo de "traïdor" i van demanar a la Duma -la Cambra Baixa del país- la seva dimissió.

