Apunyalen dos policies al centre de Londres

Dos agents de lahan estat apunyalats al centre de la capital britànica, molt a prop de Leicester Square. Segons han informat des de la cadena Sky News, tots dos han estat traslladats a l'hospital amb ferides substancials. Un home ha estat detingut per aquest atac, en el qual també hauria utilitzat una arma elèctrica similar a un Taser.Un portaveu de l'organisme ha indicat que "estan en marxa investigacions al voltant de les circumstàncies de l'incident", segons ha informat el diari The Telegraph. L'avinguda Shaftesbury s'ha tancatenmig d'un important desplegament policial.Per la seva banda, l'alcalde de Londres,, ha condemnat el "totalment terrible" atac. "Aquests oficials complien amb el seu deure i ajudaven el públic en un moment crucial per al nostre país", ha dit, en referència a la mort de la reina Elisabet II.Khan ha destacat que "els atacs contra la policia no seran tolerats i qualsevol responsable serà detingut i jutjat".que faci un pas endavant per garantir que el responsable d'aquest atac fastigós senti tot el pes de la llei", ha reblat.Hi haurà ampliació.

