Laura Pausini aclareix per què es va negar a cantar el «Bella Ciao» a «El Hormiguero»

"És una cançó política i no la cantaré", es va plantar Laura Pausini quan Pablo Motos li va plantejar entonar elen una secció del seu programa,. L'escena es va viure dilluns i les crítiques a la cantant italiana no es van fer esperar. "Ni amb els demòcrates ni amb els nazis, igualtat", havia ironitzat el comunicador, un dels més influents del panorama d'internet. Les xarxes s'han omplert de reaccions molt contundents contra Pausini.Fins i tot hi ha hagut reaccions polítiques., anterior portaveu del PSOE al Congrés, ha carregat contra la cantant i li ha recordat l'essència antifeixista de la cançó.a través del seu compte personal de Twitter a través d'una carta en castellà i en italià."En una situació televisiva improvisada i de purvaig optar per no cantar un himne que ha estat utilitzat en diferentsitalians", comença la missiva en què Pausini reivindica que sempre ha estat a favor de la llibertat i els valors que representa, a la vegada que assegura rebutjar qualsevolo autoritari."Sempre he defensat un sistema de", continua l'artista, que diu que els seus valors sempre han estat plasmats en les seves cançons. Pausini volia evitar ser "utilitzada" en un moment tan "desagradable" de laitaliana i acaba reivindicant la seva "llibertat" de triar com expressar-se, amb "respecte" cap al seu públic.Elés una cançó immensament coneguda, un himne de la resistència antifeixista que va ser adoptat pels partisans italians durant la Segona Guerra Mundial. L'exitosa série "La casa de papel" el va fer revifar i, des d'aleshores, és difícil trobar algú que desconegui la seva existència.

