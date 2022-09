Les beques menjador, mirall de la cronificació de la pobresa

Canvi de criteris

Secundària, l'assignatura pendent

El retorn a les aules d'enguany s'ha fet també en un context marcat per l'alça de preus, una crisi d'inflació que afecta en especial les famílies més vulnerables. I un bon termòmetre de lasón les sol·licituds de, una ajuda que cobreix. A Sabadell i el Vallès Occidental s'han disparat, una situació que la Covid-19 ja va agreujar Lesde forma considerable des de 2014 i el president del Consell Comarcal del Vallès Occidental (CCVOC) -l'ens que s'encarrega de la gestió dels recursos assignats per la Generalitat-, Ignasi Giménez, avisava fa uns dies : "Aquesti és una mostra de la realitat que viuen moltes famílies a la comarca". El cursi set anys després la xifra s'ha. D'aquests, una mica més de 17.000, amb dades del CCVOC fins al juliol, la rebran., la fotografia no és molt diferent, amb, s'han demanat, de les quals se n'han concedit 5.651 i n'hi ha 655 pendents de resolució. L'Ajuntament n'ha hagut de, tot i que l'adjudicatari compleixi el perfil, perquè no hi ha prou partides davant la creixent demanda. Des del curs 2018-2019, aquesta quantitat ha estat de, uns diners que s'han mantingut perquè el Consell ha anat ampliant l'ajuda.Laa la capital vallesana en els últims quatre cursos ha estat: un 74% el 2018-2019, un 76% el 2019-2020, un 72% el 2020-2021 i un 78% el 2021-2022. La, és a dir, la proporció d'alumnes que se'ls ha concedit l'ajuda sobre el total de matriculats la temporada 2021-2022, ha estat de les més altes del Vallès Occidental, un 27,28%. Un guarisme-22,8%- i que només superen Badia -39,2%-, Rubí -31,5%-, Montcada -29%- i Terrassa -28,5%-. Per contra, Sant Quirze -7,7%- i Matadepera -1,7%- són els municipis amb la incidència més baixa.Els criteris per a l'atorgament de les beques menjador va canviar precisament fa cinc anys. Van consistir aper al 100% i 50% de l'ajuda, cosa que va suposar assimilar-se "a la realitat" de les famílies, tal com va defensar el CCVOC aleshores, ique hi havia al territori. No ha estat l'única alteració dels últims anys, i és que dos cursos abans l'organisme supramunicipal va exigir modificacions d'aquesta manera de repartir les subvencions.Curiosament, des del 2016-2017 va haver-hi novetats amb-l'altra tipologia era la garantida-, que fixava no superar els 16.451 euros anuals. Però encara que les famílies també complissin amb els requisits, aquesta beca no s'adjudicava directament, sinó que. Això va provocar que fins al moment (i encara en l'actualitat) s'hagin hagut de destinar recursos extres, ja siguin dels ajuntaments de la comarca o de la mateixa Diputació de Barcelona Actualment, es calculen les condicions per rebre la subvenció d'acord ambde l'Idescat i s'agafa com a referència el 2018. Un fet que l'entitat supramunicipal critica perquè "enguany és un 3% superior" i no està ajustada a l'any en curs, la qual cosa provoca que hi hagi famílies que, tot i trobar-se en situació de pobresa, no accedeixen per sobrepassar el llindar establert. Giménez fa anys que reivindica fixar-se end'infantil i primària a. El curs passat, un 8,7% -1.893- del total van ser per aquest cicle acadèmic, tot i que, un fet queel CCVOC ho atribueix, en part, a que hi ha instituts que

