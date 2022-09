Un de cada tres infectats amb Covid sense vacunar no té anticossos detectables un any després

Altres notícies que et poden interessar

(IGTP) ha conclòs que una de cada tres persones que es va infectar de Covid-19 en el llarg dels dos anys anteriors, i que no s'havia vacunat,un any després. La investigació, amb el suport de la Fundació Privada Daniel Bravo Andreu, subratlla la necessitat de vacunar-se malgrat haver-se infectat i confirma que la immunitat híbrida (vacunació més infecció) és major i més duradora.La investigació, que ha estat publicada a la revista, apunta que el tipus de vacuna, l'edat i la salut mental són factors associats al nivell d'anticossos. Fins ara la majoria d'estudis serològics després de la vacunació s'havien fet en grups específics com personal sanitari io en altres casos, no tenien dades clíniques immunològiques sobre la infecció.Els resultats mostren que en el 36% de persones infectades però no vacunades ja no es detecten anticossos un any després de la infecció. Això passa especialment en persones majors de 60 anys i fumadores. En les persones amb infecció prèvia,que en persones sense aquesta infecció. Aquests nivells estan fortament associats amb la magnitud de resposta durant la infecció.La primera autora de l'estudi juntament amb, destaca la importància de vacunar les persones encara que s'hagin infectat prèviament i afegeix que les dades confirmen que la immunitat híbrida és superior i més duradora. Això significa, segons la investigadora, que les persones vacunades però que no han passat la infecció necessitarien un reforç abans que les que sí l'han passat.D'altra banda, els resultats apunten que. La de Moderna va ser la que més anticossos va generar. A més, també semblen influir altres facors com ser major de 60 anys o patir una malaltia mental, grups amb menors nivells d'anticossos després de la vacunació.​​​​​​

