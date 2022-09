Ardèvol mira el futur amb més optimisme gràcies a la llar d'infants

L'escola d'Ardèvol. Foto: Ajuntament de Pinós

Una iniciativa molt ben vista pels ajuntaments petits

Una escola que obre les portes al poble

al municipi del Pinós, al Solsonès, ha crescut una mica aquest curs. I és que aquest mes de setembre ha incorporat el, amb infants d'1 i 2 anys. "L'escoleta", com l'anomenen al poble, compartirà la mateixa essència de l'escola i de la ZER del Solsonès (Zona Escolar Rural), de la qual forma part.Aquesta iniciativa, impulsada a 51 escoles rurals més pel Departament d'Educació, dona l'oportunitat a algunes escoles rurals públiques de poder impartir el primer cicle d’educació infantil, per tal de fomentar unDes de l'Ajuntament de Pinós es va fer la sol·licitud per sumar-se a aquesta iniciativa dirigida aamb una escola rural única. Pel consistori el projecte té un cost que és perfectament assumible:, a més de l’adequació dels espais i instal·lacions necessàries.Degut a les condicions de l’espai i els requisits d’Ensenyament, durant aquest primer curs 2022-2023, l’alumnat d'I1 i i2 s’ha instal·lat en, amb la previsió de poder ampliar i adequar l’edifici de cara el curs següent.(104,32 km2) però només té 290 habitants segons el cens de l'any 2021, D'aquest, 41 són menors de 14 anys i són el futur del poble. El 2021 hi va haver tres naixements.L'alcalde,, afirma que el consistori està molt content de poder oferir serveis per a alumnes de I1 i I2. L'edil remarca que el reequilibri territorial és poder donar les mateixes oportunitats a la ciutadania, tant si viuen a ciutat com a zones rurals.Vilalta ho veu també com "un gra més de sorra per evitar el". "Per si sol no ho resoldrà, però ajudarà", rebla.L'escola d'Ardèvol forma part de la ZER del Solsonès, que està formada per sis escoles més de la comarca. El centre manté unaque participen i col·laboren en la vida i activitats del dia a dia. A més, un fet que el caracteritza especialment és que involucren el poble en els projectes d'escola per crear vincles entre generacions i els diferents nuclis.Aquest any, a l'escola hi ha, de nou famílies, dues mestres, quatre mestres especialistes i, per atendre als tres nous infants de la llar, una tècnica en educació infantil (TEI).El pla de dinamització de l’entorn rural, en què s’emmarca aquesta creació d’escoles bressol rurals, volen les poblacions més petites, que en molts casos comporta la despoblació. L'objectiu és facilitar al màxim la igualtat d'oportunitats educatives en l’àmbit rural.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor