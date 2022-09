VÍDEO | «Despatxà»: la Laura Borràs del «Polònia» versiona a Rosalía

", canta ladel "" d'aquest dijous. El programa de sàtira política que dirigeixha tornat a TV3 després de les vacances d'estiu amb un gag en el qual la presidenta suspesa del Parlament versiona la cançó de". En aquest cas, però, el tema s'anomena "".La cançó plasma la convulsa relació política dels dos partits del Govern,, la setmana de la dura cimera de les direccions dels partits al Palau de Pedralbes , amb la participació d'. Els episodis de confrontació previs al debat de política general van arribar després que l'sacsegés l'arbre independentista a la Diada amb la sol·licitud de la declaració unilateral d'independència el 2023 Sigui com sigui, sempre hi ha espai per l'humor i així ho ha demostrat una vegada més el "Polònia". "", acaba la cançó. Caldrà veure quin és el futur del Govern de la Generalitat i si es compleixen els pronòstics del programa de TV3 o no.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor