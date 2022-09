El Parlament denuncia la «intimidació inacceptable» de Dalmases a una periodista del «FAQS»

Explicacions insuficients

L'informe de la CCMA

La intimidació a una periodista del FAQS per part del diputat i vicepresident de Juntsha rebut aquest divendres una condemna unànime de tots els grups parlamentaris -excepte Junts- i fins i tot, del director del programa,, que ha descrit els fets com una. Ha estat durant la comissió de control de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) on, per segona sessió consecutiva , s'han analitzat els fets avançats peri Eldiario.es, en els quals es va fer públic que Dalmases havia"a crits" i donantdesprés d'una entrevista a la presidenta del Parlament,, poc abans de la seva suspensió.En la primera sessió de control celebrada abans de les vacances d'estiu, es va presentar i debatre un informe de la CCMA que confirmava els fets i fins i tot detallava els crits que va proferir Dalmases, com ara, "", "" o "". Aquest divendres el director del programa ha confirmat aquests insults i ha explicat que, si no ho van denunciar des del programa, va ser perquè la periodista afectada així ho va voler. Ara bé, un cop la premsa va relatar els fets, ha recordat que els va confirmar. "El que va passar, té a veure amb una intimidació inacceptable que possiblement es podria haver corregit l'endemà amb unes disculpes en lloc de persistir a desmentir els fets", ha dit en seu parlamentària, després que l'entorn de Dalmases destaqués que els fets es van produir perquè el FAQS va "incomplir" com s'havia pactat que seria l'entrevista.Després ha estat el torn de Dalmases, que ha reduït a "" els fets descrits. "", ha dit en la seva compareixença que va sol·licitar el grup parlamentari de la CUP. Després que el director del FAQS l'hagi acusat d'haver desmentit els fets, el diputat de Junts ho ha contradit: "No he negat mai que existís una discussió". En qualsevol cas, Dalmases, que ha arribat aquest divendres al Parlament acompanyat de Borràs, ha justificat aquesta "discussió" per tot el, un "context que determina els fets", en relació amb les tensions que hi havia al Parlament per lade Borràs arran de la seva situació processal per les presumptes irregularitats en la gestió al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes.El vicepresident de Junts Francesc de Dalmases, a la comissió de la CCMA on s'aborda la seva actitud intimidatòria amb una periodista del FAQS. Foto: Adrià CostaSegons Dalmases, l'episodi amb la periodista, amb qui ha insistit que tenia "confiança", va passar "en no menys de tres minuts" dintre del "trenet" perquè no era una conversa "a tenir al mig del passadís". Tot i això, ha assegurat que hi havia una porta "oberta de bat a bat", i que van tenir una "discussió" perquè considerava quel'entrevista. "en aquell moment", ha reconegut finalment Dalmases, però ha explicat que es tractava d'una entrevista que ell havia gestionat i per la qual havia de donar la cara: "Qualsevol altra persona amb experiència política hauria marxat i callat, jo no sé ser així".Els grups parlamentaris han consideratles explicacions del diputat, alguns han demanat directament la sevamentre que altres han sol·licitat, com ja es va fer per escrit a la mesa del Parlament, que s'activi laper analitzar si va vulnerar eldel Parlament, un element que, si així es confirmés, suposaria una sanció econòmica que hauria d'abonar el diputat. També han considerat insuficients les compareixences d'altres dos ponents a la comissió, els directors de TV3 i de l'Agència Catalana de Notícies (ACN): Sigfrid Gras i Iu Forn.El director de la televisió catalana ha assegurat que lamecanismes perquè aquests fets no tornin a passar, com ara limitar l'entrada dels acompanyants dels polítics que s'entrevista o que les productores externes tinguin "per contracte" l'obligació de complir amb el llibre d'estil de la CCMA. En qualsevol cas, Gras ha destacat que aquests fets sónperquè no n'han detectat més: "Hem parlat amb directors dels programes, els hem preguntat si s'han trobat en situacions similars i ens han dit que no". Aquestes declaracions han estat qüestionades per part dels grups polítics de la comissió, que han destacat com en aquest cas la periodista que va patir les intimidacions no ho va voler denunciar inicialment, un fet que consideren que ha pogut passar en altres ocasions i que no han transcendit.Per part de l'ACN, ha comparegut qui és el seu director des del mes d'abril, Iu Forn. Es va demanar la seva compareixença perquè, després de publicar-se les informacions sobre la intimidació a la periodista del FAQS, NacióDigital també va avançar que periodistes de Catalunya Ràdio i de l'ACN haurien rebut pressions del diputat. Forn ha explicat que ell no estava al capdavant de l'agència quan van passar els fets relacionats amb el treballador de l'agència -durant les eleccions catalanes del 14-F-, i ha explicat que quan van ocórrer els fets del FAQS, no estava ni a Barcelona ni a Catalunya: "No sé què va passar. És un tema que desconec".Les compareixences s’han dut a terme després de la celebració d'una primera comissió del CCMA arran de la polèmica. En aquella sessió, el 29 de juliol, Dalmases no hi va ser present, però es va compartir un informe que va sol·licitar la CCMA on ratificava que Dalmases va intimidar una periodista. En el document presentat, la productora del programa -El Terrat- detalla que el vicepresident de Juntsi lapel contingut de l’entrevista que s’havia acabat d’emetre en directe. Segons el relat dels fets de la productora, Dalmases va tancar la treballadora en una sala i va pronunciar les següents expressions:. Aquests crits van anar acompanyats amb, segons la mateixa descripció de l’episodi d’El Terrat.Tots els detalls reconeguts per la productora del FAQS concorden amb la informació avançada i àmpliament documentada per aquest diari. També el fet quede l'incident, fins al punt que va intentar calmar el diputat i vicepresident de Junts., va expressar la presidenta del Parlament suspesa, tal com es recull en el document fet públic. Abans de marxar de les instal·lacions de la televisió pública, Borràs va fer "una mitja abraçada en silenci" a la periodista afectada. La descripció que fa El Terrat del que va passar recorda que el cap de premsa de Borràs,, també va transmetredels periodistes que van participar al FAQS aquell dia.La presidenta suspesa del Parlament, Laura Borràs, acompanya el diputat Francesc de Dalmases a la comissió de control de la CCMA on es debat la seva actitud intimidatòria amb una periodista del 'FAQS'. Foto: Adrià CostaL'equip de Borràs, amb Dalmases al capdavant -que va ser qui va negociar personalment l'entrevista del 9 de juliol a TV3 amb els responsables del programa-, també va intentarque es van emetre per contextualitzar l'entrevista, a banda d'intentar canviar els noms dels col·laboradors del FAQS que havien de preguntar des del plató a la presidenta del Parlament. Sobre els continguts, Dalmases va posar com a condició per acceptar l'entrevista que no es mostrés al videowall -la pantalla interactiva del plató- els correus comprometedors inclosos en la causa judicial que afecta Borràs per la fragmentació de contractes a la Institució de les Lletres Catalanes. En aquests correus, Borràs detalla a Isaías Herrero -beneficiari final dels contractes- com presentar els pressupostos per sortir afavorit del procés. El diputat també va intentar que al programa hi participessin. Els responsables del FAQS no ho van acceptar.

