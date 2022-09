Una aficionada del Barça li dona un misteriós paper a Gavi: què hi posava?

📍Tras firmar su renovación, Gavi está en la tienda del Camp Nou para atender a los aficionados del Barça.



🎥 @mas_que_pelotas pic.twitter.com/ifGGZex01u — Nacho Jiménez (@NachoJP_) September 15, 2022

no oblidarà el dijous 15 de setembre de 2022. Principalment, perquè és el dia en què ha renovat amb eli ha firmat, per fi, el seu contracte amb el primer equip. També és el dia en què elha tornat a corejar el seu nom, aquesta vegada en l'acte per escenificar l'acord. Però això no és tot. El jugador del planter culer ha protagonitzat una curiosa escena amb una aficionada.Quan ha estat el torn de la seguidora perquè Gavi li firmés una bandera, aquesta ha aprofitat per donar-li unamb quelcom escrit. El seu contingut és una incògnita. Tot seguit, l'andalús se l'ha guardat i s'han fet una fotografia junts. Els fets han quedat enregistrats i les imatges s'han viralitzat ràpidament a les xarxes socials.s'ha omplert de comentaris especulant sobre el contingut de la nota. Un número de telèfon, un perfil d'Instagram, un missatge... Sigui com sigui, l'anècdota ha servit per fer encara més memorable un dia que marcarà la història de Gavi al Barça. Una història que ha d'allargar-se en el temps, ja que el jove migcampista passa a tenir, a partir d'ara, una clàusula de rescissió de

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor