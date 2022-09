VÍDEO | Un camió sense conductor es precipita per un pendent a Sant Joan Despí

Un camió que anava en un remolc s’ ha deixat anar i ha baixat sol per un parc al costat de la @tv3cat . pic.twitter.com/3s7HQuz8Qq — gallaguer (@gallaguer) September 15, 2022

Les pulsacions s'han elevat la tarda d'aquest dijous a, quan un camió sense conductor i sense el fre de mà s'ha precipitat per una zona verda de la ciutat. Més concretament, els fets han tingut lloc al. Per sort, però, el vehicle ha acabat impactant contra una reixa i no cal lamentar cap ferit.El camió ha anat creuant,, la ciutat. Primer ha passat per un tram de gespa, per envair una zona asfaltada i acabar col·lidint contra la tanca del parc. Pel camí, però, s'ha endut un cartell per davant. I, per sort, només això.Un testimoni ha explicat que la cabina accidentada anava sobre un altre vehicle abans de precipitar-se. Es desconeix per quina raó, però els mecanismes de falcament han fallat i el camió s'ha desenganxat, el qual ha provocat aquesta

