De més ocupació a la Vall de l'Hidrogen: en què notarem el Pacte Nacional per a la Indústria?

Més polígons industrials

Més descarbonització: la Vall de l'Hidrogen

Més ocupació i millors salaris: 510.000 treballadors

Multiplicar per quatre les places de formació dual

Innovar per competir: cap als 90.000 milions en exportacions

. Així va voler subratllar divendres de la setmana passada el president de la Generalitat,, la significació del Pacte Nacional per a la Indústria . Un gran acord que ha unit les signatures del Govern i dels agents socials, tant empresaris- com sindicats --. En total, seranque es dedicaran a transformar el model econòmic.El conseller d'Empresa i Treball,, en va explicar les claus en l'acte de signatura celebrat a la seu de DFactory, a la Zona Franca. Planificar lai fer-ho en un moment de grans transformacions econòmiques és l'objectiu d'un Pacte Nacional que neix a les portes d'unai potencialment conflictiva, com han advertit les centrals sindicals . Aquests són cinc àmbits concrets en els quals es notarà l'impacte del Pacte Nacional.El Pacte preveu incrementar d'aquí al 2025 el pes de la indústria en el PIB català. Actualment, és del 19% i es vol que en tres anys arribi al 22%. En els darrers vint anys,a Europa ha passat de representar el 2,1% a l'1,9%. S'actuarà en diversos fronts i es farà aviat: es multiplicarà per quatre el pressupost en innovació industrial, s'incrementaran de 36 a 40 elsi tots tindran accés a fibra òptica.Encara que s'estengués la instal·lació de plaques solars per tot el territori català, el cert és que el país continuaria endarrerit. Són necessàries grans instal·lacions i recuperar terreny perdut en sostenibilitat i economia circular. A Catalunya, el sector manufacturer i l'energètic són els responsables deli consumeix el 25,5% de l'energia final.El Pacte Nacional inclou el desenvolupament -amb una partida de 20 milions d'euros- de la, un projecte coordinat per la Universitat Rovira i Virgili. Es destinaran 60 milions més al Pla d'impuls d'energies renovables, s'impulsarà eli la implantació deL'aposta per reforçar el teixit industrial ha estat saludada efusivament pels sindicats, ja que la indústria és un sector amb millors condicions laborals que els serveis. Es vol passar de 480.000 atreballant en el sector de la indústria i que més d'un 30% siguin dones. També s'aposta perquè la creació de nova ocupació sigui paral·lela a una major qualificació tècnica. Per això s'engegarà un pla estratègic per captar inversions per fabricar semiconductors i es reindustrialitzaran plantes tancades.Moltes empreses es queixen de les dificultats per trobar tècnics especialitzats i es vol afrontar aquest problema. Es donarà un salt important en formació professional per a la indústria, passant de 27.800 places a 30.600 el 2025. En formació dual -com els antics aprenents-, s'incrementaran. Es destinaran 39 milions d'euros a un pla de formació dual.Es vol fer més robusta la indústria i per això cal fer un salt en la innovació, la digitalització i la indústria 4.0. La mobilitat sostenible, l'alimentació del futur i les ciències de la vida són sectors prioritaris i es destinaran 103 milions d'euros per a tots els sectors que facilitin la transició cap a l'economia circular. Es vol incrementar la internacionalització i el Pacte Nacional es proposad'euros. El 2019, les exportacions havien arribat a la xifra rècord de 73.938 milions, però la pandèmia les va afectar de ple, fins baixar als 66.526 milions. El 2021 ja van recuperar-se fins a més de 80.000 i ara es vol que les exportacions de béns industrials superi clarament aquest nivell.

