La mort d'continua commocionant eli atraient totes les mirades. Amb la caiguda del pont de Londres i l'activació de l', el fèretre de la difunta monarca està recorrent el país abans de rebre sepultura. Des de dimecres a la tarda, està situat al, on les portes restaran obertes fins al dia 19 de setembre.Desenes de milers de persones passaran per davant del cos de la reina, per retre-li homenatge. Com és tradicional en les cerimònies reials, elsestaran envoltant el cos. Plantats com estaquirots, immòbils i ferms; el qual ha provocat que un hagi patit un desmai.El fèretre davant el qual tants britànics han abaixat el cap està fet de fusta de roure i. Es tracta d'una tradició familiar, que ja es va reproduir amb les morts dei el, tot i que amaga una explicació científica. El plom té la propietat d'alentir la descomposició dels cossos, quelcom que permetrà que Elisabet II estigui en condicions de ser vista mentre el seu cos es passegi per

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor