El Congrés aprova la creació d'una comissió d'investigació sobre el PP per l'operació Catalunya

El Congrés ha donat llum verda aquest dijous a la creació de la comissió d'investigació sobre el PP per l'operació Catalunya arran de laper la justícia andorrana contra l'expresident del govern espanyol Mariano Rajoy, dos dels seus ministres -Jorge Fernández Díaz i Cristóbal Montoro- i tres exalts càrrecs per unaperquè facilitessin informació sobre els comptes de polítics catalans.La iniciativa impulsada per ERC, Junts, PDECat, CUP, Bildu i BNG ha rebut el suport del PSOE i Unides Podem després que els socialistes hagin aconseguit introduir una esmena que limita l'objecte de la investigació als governs del PP. S'ha aprovat ambLa creació de la comissió d'investigació ha tirat endavant amb la modificació de l'objecte de la mateixa introduïda a través d'una-el suport del qual era imprescindible per aprovar-la- que diu que la comissió se centrarà en "les actuacions del Ministeri de l'Interior". La sol·licitud original no ho circumscrivia explícitament a l'època del PP.El diputat de Juntsha denunciat el "xantatge" del PSOE a través d'aquesta esmena, que els grups impulsors han hagut d'acceptar com a "". Pagès ha defensat que els socialistes "no són aliens a les operacions de l'Estat contra Catalunya" sinó que "és patrimoni comú de tots els governs, siguin del PP o del PSOE". Pagès ha advertit els socialistes que "". "Ens ocuparem que se sàpiga tota la veritat", ha dit el diputat de Junts.El diputat del PPtambé ha carregat contra l'esmena del PSOE, que veu com "tota una declaració d'intencions". "És un" per la millora de les perspectives electorals dels populars, ha opinat Santamaría, que ha preguntat si el PSOE "té por". "Tenen por a reconèixer que va ser un ministre socialista qui va recuperar Villarejo?", ha plantejat el diputat dels populars.L'esmena centra en els governs del PP les "que vinculen a alts càrrecs i comandaments policials, així com la seva relació amb possibles entramats privats o lobbies de pressió, la possible intromissió en la sobirania d'altres països i les connexions d'aquesta trama amb la denominada operació Catalunya".El diputat del PSOEha remarcat que serà la quarta comissió d'investigació relacionada amb la "corrupció del PP", que "no va tenir límits". Sicilia ha defensat que calia que la comissió tingués un "camp de treball més ampli". El president d'Unides Podem al Congrés,, ha advertit que aquesta comissió no pot servir "per tapar la corrupció de la dreta catalana", ja que "la corrupció no depèn de banderes".La diputada d'ERCha denunciat l'existència "d'estructures profundes" a l'estat espanyol que són hereves de la dictadura i ha lamentat la "manca de democràcia, transparència i sentit d'Estat" que hi ha. "Tard o d'hora s'haurà de reconèixer que en aquesta desigual lluita", ha defensat. El diputat del PDECatha reivindicat que cal investigar per la "gravetat" dels fets i "sense cap mena de limitació".

