Aragonès situa el «debat intern» a Junts com la clau per resoldre la crisi al Govern

El president de la Generalitat,, ha optat aquest dijous per la prudència en un fòrum organitzat pel diari La Vanguardia. En la conferència inicial no ha fet cap referència a la crisi que viu el Govern pel desacord estratègic entre, i després, en el torn de preguntes, ha assenyalat en diverses ocasions que no tenia intenció de "contribuir al soroll". Malgrat això, ha verbalitzat un matís rellevant quan ha situat la clau de la resolució de la crisi passa per la resolució del debat intern dins de Junts. "Sí, hi ha elements que. No ho puc resoldre", ha reflexionat el president de la Generalitat, que també ha elogiat la tasca de tots els consellers, inclosos el dels socis d'ERC. "El tinc confiança intacta", ha remarcat el dirigent dels republicans en el col·loqui.Aragonès, que ha respost les preguntes dels periodistes Ramon Rovira, Lola García i Xavi Bundó, ha estat acompanyat per cinc membres del Govern. El més destacat ha estat el vicepresident, principal dirigent de Junts a l'executiu i integrant de la reunió que ahir van mantenir les cúpules d'ERC i els seus socis. La cita va ser "dura" , segons es va desprendre de la reconstruïda a. Les conselleres-Presidència-,-Justícia- i-Acció Climàtica-, juntament amb el conseller-Empresa i Treball- també s'han assegut a les primeres files per seguir la intervenció del president, que ha estat rebut a les portes de la Pedrera per, comte de Godó, com a editor de La Vanguardia.El president ha tancat la porta a celebrar eleccions abans del febrer del 2025, que és quan acaba la legislatura, i ha fet una crida a "reforçar" el Govern sense "ultimàtums", com el que va impulsar l'(ANC) basat en la terminologia de fer la independència o convocar nous comicis . En aquest sentit, ha remarcat que encara no ha arribat el moment, encara, de plantejar cap alternativa al diàleg perquè s'està "forçant" l'Estat a negociar, com demostra -segons ell- el fet que ja s'han construït tres acords i que s'accelerarà -diu- la desjudicialització al Congrés "El Govern ha de seguir treballant amb més intensitat que mai en el camí de laamb l'Estat", ha ressaltat el president de la Generalitat a l'inici de la intervenció, que ha volgut centrar, tanmateix, en la situació econòmica que travessa el país en plena crisi per la inflació i la guerra a. Les solucions, ha dit, no seran "efectives" si no es té en compte la crisi climàtica. "No és un element més, s'ha de posar al centre de tota decisió. El progrés de la humanitat està en joc amb la crisi energètica", ha apuntat Aragonès, que ha indicat com de "vulnerable" és la ciutadania davant de fenòmens com els incendis forestals o les tempestes. "Si no actuem, pagarem més conseqüències de les que estem pagant ara", ha insistit el dirigent d'ERC.El seu objectiu, ha ressaltat, és la "millora de la qualitat de vida de la ciutadania", i per això ha defensat la independència com a eina per aconseguir-ho. En el mentrestant, però, existeix "impacte directe" de fenòmens externs com ara la pujada dels tipus d'interès impulsada pel(BCE), que incrementa el preu del deute públic i fa més difícil pagar les hipoteques. "Un augment abrupte sense altres mesures no només serà insuficient, sinó que pot ser contraproduent. La inflació és per causes externes a l'economia, com ara les dificultats per subministrar energia a un preu competitiu a causa de la interrupció del subministre del gas per part de, ha dit.Aquest context, ha reflexionat,. "Es protegiran entre ells. Per tant, Catalunya ha de prendre nota. Volem contribuir a aportar solucions com un actor més. Per això és imprescindible que Europa vegi les institucions catalanes com un soci", ha apuntat Aragonès, en la línia del que ja va desgranar en una taula rodona fa dues setmanes al principal fòrum empresarial francès celebrada a

