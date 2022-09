L'ANC també retreu a Junts que no avali la DUI per l'any vinent

"Haurà de ser la gent la que surti al carrer". Amb aquestes paraules s'ha expressat la presidenta de l'ANC,, després que l'entitat que presideix hagi mantingut una reunió amb Junts. La trobada, celebrada aquest dijous a la tarda al Parlament, ha servit per valorar l'estat deldesprés de la Diada i també per abordar la proposta de l'ANC d'assolir la independència. Per Feliu, la formació liderada per Laura Borràs i Jordi Turull estàamb el moviment, però no té full de ruta per avançar il'any vinent."No sembla que tinguin el capteniment d'apostar de manera decidida per la proposta,. Estan centrats en fer el pla de Govern de la legislatura" ha dit Feliu, que no ha aclarit si Junts descarta o no la DUI com va fer el president de la Generalitat,: "No ha estat un 'no' tan rotund com el d'Aragonès", ha detallat.Feliu, que ha assegurat que el partit els ha felicitat per l'èxit de la Diada, ha criticat que Junts no aporta "": "Volen la independència però no presenten cap proposta sobre la taula". La presidenta de l'entitat, ha constatat que el partit és partidari de posar com a termini per "culminar la independència" aquesta legislatura. Així ho ha traslladat Junts a la reunió, agafant-se a les paraules d'Aragonès durant elquan va assegurar que es presentava per culminar la independència.Després de la trobada, cap membre de Junts ha fet declaracions. Sí que en un comunicat han explicat que han traslladat a l'ANC la necessitat de "que agrupi partits i entitats independentistes per definir un horitzó compartit". Així mateix, el partit de Borràs i Turull els ha fet avinent que l'acord de legislatura entre ERC i Juntsamb marcar un horitzó en el temps per assolir la independència.A la trobada, que s'ha allargat prop d'una, han assistit per part de Junts la presidenta del partit, Laura Borràs; el secretari general, Jordi Turull; i el president del grup parlamentari, Albert Batet. Per part de l'ANC, la delegació ha estat conformada per la seva presidenta, Dolors Feliu; el vicepresident, Jordi Pesarrodona; i el membre del secretariat Josep Lluís Rodríguez.L'ANC continua aquesta setmana amb laamb partits i entitats per valorar l'actualitat després de la Diada. Demà, la ruta continua amb una trobada amb, en representació del Consell per la República, a Waterloo. Feliu ha assegurat que en les próximes setmanes també es trobaran amb

