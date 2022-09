Úrsula Corberó serà Rosa Peral a la sèrie de Netflix sobre el crim de la Guàrdia Urbana

La minisèrie de Netflix sobre elja té actors. La plataforma ha anunciat aquest dijous quefarà dea la ficció, que es diràserà Albert López en un repartiment que completaran José Manuel Poga i Isak Férriz. "Inspirada en una història real plena de misteri, violència i escàndols sexuals produïda a Barcelona el 2017", anuncia la plataforma.Els creadors de la sèrie, un altre èxit de la plataforma, formaran part de l'equip tècnic de la nova ficció ambal capdavant, que dirigirà la minisèrie amb(responsable de diversos films de renom, com Clara Campoamor, La vida empieza hoy, el film de Frederica Montseny o Te quiero, imbécil).La producció serà a càrrec d', responsable de títols exitosos en l'escena cinematogràfica espanyola, com, el documental sobre, el darrer film de Rodrigo Sorogoyen que es presentarà al Festival de Venècia.Segons va anunciar fa setmanes la mateixa multinacional, la minisèrie enfocarà la trama en la investigació dels Mossos d'Esquadra que va treure a la llum ", escàndols sexuals i violència entre diversos agents policials de Barcelona". La gravació arrencarà la setmana que ve per Barcelona i diversos municipis catalans.

