Perill màxim per possibles pedregades i tornados en quatre comarques

⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya emet avís per temps violent (#avisosSMP) ⚠



➡ Dj. 15.06 TU a dj. 17.06 TU



➡ Possibilitat de pedra de diàmetre > 2 cm, ratxes de vent > 25 m/s, esclafits i/o tornados o mànegues.



➡ Grau de perill màx. 🔴 5-6



➡ Comarques: Pirineu Occ pic.twitter.com/7pZeVAbiwC — Meteocat (@meteocat) September 15, 2022

Activat l'avís per perill màxim deen quatre comarques. Eli eles troben en alerta màxima -nivell sis de sis- mentre que l'i l'ho fan en perill alt -nivell quatre de sis- des de les cinc de la tarda d'aquest dimecres i fins a les 19 hores.En aquests quatre territoris, segons ha informat el(Meteocat) hi ha la possibilitat de, amb pedres superiors a un diàmetre de dos centímetres, a més de ratxes desuperiors als 25 metres per segon,Per altra banda, laque des de fa setmanes és protagonista de manera intermitent a bona part des'instal·la al país. Segons la previsió delfins a deu comarques es troben en perill per ruixats intensos durant aquest dijous a la tarda, mentre que un total de 16 ho fan de cara al divendres i encara se'n mantindran quatre per dissabte al matí.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor