Enquesta | Qui creus que és el millor tenista de la història?

deixa el tenis. Així ho ha anunciat aquest dijous l'esportista suís, de 41 anys, que no competia des de fa un any i mig per diversos problemes físics que no ha pogut superar. "Vull donar les gràcies a tots els que heu ajudat un nen suís a", ha dit en un comunicat.Federer és, per molts, el millor tenista de la història. Caracteritzat per una elegància única en el seu joc, el suís va aconseguir-només superat per-, entre els quals destaquen vuit campionats de Wimbledon. Tenint en compte que aquests tres són els més guardonats de la història, qui creus que és el millor?

